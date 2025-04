La salute degli animali. La Clinica Colombo cresce. Spazi triplicati e 40 operatori

È stata inaugurata venerdì scorso alla presenza del sindaco Marcello Pierucci, del vice Andreda Favilla e degli assessori Graziani, Pescaglini e Menchetti la rinnovata Clinica Veterinaria Colombo, a Lido di Camaiore. Il presidio sanitario per i pet, parte del gruppo VetPartners, ha quasi triplicato i suoi spazi e garantisce 40 posti di lavoro agli operatori che si alternano per garantire l’apertura h24. Grazie a un ingente investimento, gli spazi sono passati da 300 a 800 metri quadrati.

"Quest’anno celebriamo 25 anni di attività e, con noi, sono cresciute anche le esigenze dei nostri pazienti e i servizi che offriamo – spiega Francesca Rizzo, direttore sanitario della clinica –; siamo felici di questa nuova realtà, che ci permetterà di continuare a offrire il meglio in un ambiente moderno e allineato con la nostra filosofia di cura".

Esulta per il potenziamento della struttura il Construction Manager di VetPartners Italia Luca Trevisani. "L’ampliamento ci ha permesso di ridisegnare la distribuzione interna, riposizionando la sala d’attesa dando maggiore spazio alla reception, ora più accogliente e dotata di aree di attesa separate per cani, gatti e animali non convenzionali, per garantire il massimo comfort a tutte le specie – sottolinea –; sul fronte clinico, abbiamo introdotto una Tac, raddoppiato le sale visita, realizzato due sale destinate a visite ecografiche e installato nuovi macchinari all’avanguardia per il monitoraggio anestesiologico. Sono state riorganizzate le degenze in settori dedicati e separati: sala per terapia intensiva, cani, gatti, animali non convenzionali e pazienti infettivi. Anche il laboratorio di analisi interno è stato ampliato, e la chirurgia è stata potenziata con una grande sala pre-chirurgica".