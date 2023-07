La Salov sostiene Puccini Lattina d’olio celebrativa con Madama Butterfly

Il Gruppo Salov, realtà industriale tra i principali player mondiali del settore oleario cui fanno capo i marchi Filippo Berio e Sagra, anche quest’anno è sostenitore del 69° Festival Puccini di Torre del Lago. La rinnovata collaborazione, oltre a celebrare la cultura, l’arte, la musica e la bellezza, ribadisce il legame con il territorio in cui l’azienda opera da oltre 150 anni. Radicata nel lucchese fin dal 1867 – anno in cui il capostipite e mentore Filippo Berio fondò la sua azienda - e, in particolare, collocata proprio nell’area adiacente al parco Naturale del Lago di Massaciuccoli, Salov è stata ed è tuttora una presenza costante nel territorio.

Per l’edizione 2023 l’azienda ha dedicato l’iconica lattina di olio extravergine di oliva Filippo Berio a Madama Butterfly, una delle opere liriche più popolari di Giacomo Puccini che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo per la poesia e la drammaticità che contraddistinguono la storia d’amore della sventurata geisha, in scena al Festival per quattro rappresentazioni con l’interessante lettura di Pier Luigi Pizzi che dello spettacolo firma regia, scene e costumi. "Il legame di Salov con la comunità locale è forte e sentito. Siamo felici di essere nuovamente sostenitori del Festival Puccini, uno degli eventi culturali più attesi della Toscana e tra i più riconosciuti in ambito internazionale" commenta l’ingegner Fabio Maccari, amministratore delegato di Gruppo Salov. "Il sostegno di Salov al Festival Puccini di Torre del Lago si rinnova ogni volta con una costanza che ne esprime la convinzione e l’entusiasmo aziendale – dichiara Luigi Ficacci, presidente del Festival Puccini – sono sempre stato conquistato dallo stile delle confezioni dei prodotti Filippo Berio, in passato come oggi. La loro originalità di gusto, nel corso del tempo, e la loro capacità evocativa, è particolarmente seducente, soprattutto quest’anno con la lattina in edizione speciale dedicata al Festival Puccini. Siamo grati a Salov, perché è un’azienda del territorio che affonda le sue radici e la sua storia in questa terra. La stessa dove Giacomo Puccini volle vivere, per trarne quell’autenticità spirituale e inventiva che gli fu indispensabile per creare capolavori".

Salov ha sede a Massarosa ed è tra le più grandi aziende del settore oleario con un fatturato netto consolidato nel 2022 di circa 491 milioni di euro e 120 milioni di litri venduti. Dal 2015 fa parte del Gruppo Internazionale Bright Food. Il Gruppo Salov è presente da sempre sul mercato italiano con lo storico marchio Sagra e ha lanciato a fine 2019, per la prima volta in Italia, il marchio Filippo Berio, brand con oltre 150 anni di storia presente in tutto il mondo e in posizione di leadership in Usa, UK e Russia, oltre che in Belgio, Svizzera e Hong Kong.