La rinascita di Perini Navi Ecco il primo yacht-museo

A poco più di un anno dall’acquisizione di Perini Navli all’indomani del suo fallimento, The Italian Sea Group, annuncia il varo del primo catamarano a vela della flotta Perini Navi, SY Art Explorer. Progettato interamente dall’architetto Axel De Beaufort, che ha curato il design sia degli esterni che degli interni, Art Explorer, il catamarano a vela in alluminio più grande al mondo. E sarà un vero e proprio museo navigante, primo e unico nel suo genere che per due anni porterà in giro per il mondo esperienze artistiche e forte consapevolezza ambientale. Nella parte interna del salone centrale troverà spazio la galleria vera e propria che ospiterà “Icons”, una mostra digitale sulla rappresentazione delle donne nel Mediterraneo gestita da Noëmi Daucé, curatrice di archeologia al Louvre Abu Dhabi.

"Perini Navi Art Explorer è un progetto innovativo a livello tecnico, ingegneristico e umano – commenta Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group – Un’opera che dimostra la nostra capacità di essere protagonisti anche nel segmento della vela di grandi dimensioni". Attualmente sono in fase di realizzazione altri tre yacht Perini Navi: un ketch di 60 metri con architettura navale di Ron Holland e design degli esterni e degli interni dell’architetto francese Rémi Tessier, in consegna a fine 2024; un ketch di 56 metri con architettura navale ed esterni firmati Malcom McKeon e progettazione d’interni affidata allo studio Winch Design, in consegna a luglio 2025 ed uno sloop di 47 metri, design Centro Stile TISG, in consegna nel 2025.