La rinascita del cinema Il Goldoni si rinnova tra poltrone moderne e film in lingua originale

di Francesca Navari

E’ di nuovo cinema-mania. Con una ripartenza del grande schermo a livelli record in tutta Italia, tanto che anche Viareggio si attrezza per stare al passo. Fabrizio Larini presidente regionale Anec (associazione nazionale esercenti cinema) rilancia infatti lo storico Goldoni: durante il mese di agosto la multisala di via San Francesco è rimasta chiusa per la ristrutturazione dell’ingresso che adesso si presenta in vece tutta nuova. A ottobre i lavori saranno completati con altri quindici giorni di stop alle proiezioni per la sostituzione di tutte le poltrone della sala 1 (nella sala 2 sono già state cambiate) con quelle di ultima generazione ai massimi comfort, cambio dei proiettori archiviando quelli a lampada per i modernissimi a led. Anche l’ingresso sarà ulteriormente rinnovato con maggior spazio per manifesti cartacei e, soprattutto, la collocazione di display che continuamente proporranno trailer e programmazione anche del cinema Centrale, sempre di proprietà di Larini. Ma non è tutto visto che saranno avviate campagne per l’acquisto di ’pacchetti’ di ingressi e proiezioni periodiche di film in lingua originale.

"Il cinema è in grossa ripresa – analizza soddisfatto Fabrizio Larini – basti pensare abbiamo superato a livello nazionale l’affluenza record del 2019, anno in cui l’esercizio cinematografico fece un accordo con le major americane per far uscire le pellicole day date riuscendo a riempire così le sale. Poi c’è stato lo stop covid e il difficile periodo post pandemia con ingresso vincolato alla mascherina, oltre alla scarsità di prodotto visto che il mondo cinematografico nel frattempo si era fermato. Ora siamo ripartiti alla grande".

Larini snocciola i numeri che evidenziano una ritrovata affezione del pubblico nei confronti dei movie con ’Barbie’ a 30 milioni di persone, ’Shark 2’ a 4 milioni 700 mila; il cartoon Walt Disney ’Elemental’ che ha toccato i 6 milioni 300mila; ’La sirenetta’ a 12 e ’Supermario bros’ a 20 milioni’. "E’ una stagione estiva che ha letteralmente fatto scintille – aggiunge Larini – e questo significa che al di là del caldo, del soggiorno al mare, delle tv e delle pay-per-view se c’è un titolo capace di calamitare interesse, la gente vuole vederlo sul grande schermo. Si sta recuperando un sentimento di fiducia che a noi esercenti non era mai mancato. E quindi adesso tocca fare la nostra parte, agevolando lo spettatore e proponendo opportunità sempre più interessanti per invitarlo a visitare le sale. Adesso tutti i posti sono numerati e grazie al portale viareggiocinema.com sarà possibile prenotare on line i biglietti per Goldoni e Centrale, azzerando le file al botteghino. Inoltre c’è la possibilità di fare l’abbonamento per 5 spettacoli a 28 euro da utilizzare in tutti i cinema della provincia di Lucca, che equivale ad un prezzo singolo veramente irrisorio rispetto al costo dei ticket in tutte le altre parti d’Italia. Attualmente al Goldoni è in programma ’Oppenheimer’ di Christopher Nolan e anche a Viareggio inizieremo a presentarlo in lingua originale: ogni martedì, giovedì e domenica alle 20 in sala 2 sarà proiettato con i sottotitoli e questa esperienza proseguirà per tutto l’inverno per testare il gradimento delle gente. Stare al passo con quello che accade nel mondo – chiude Larini – in termini di idee, comfort, tecnologia avanzata è la strategia per tenere in vita la magia dei cinema. Perchè quando un’opera viene proposta in tv, indiscutibilmente perde il 50% della sua bellezza".