La rassegna Lido Cult entra nel vivo Ecco il programma degli incontri

Dopo la serata inaugurale in musica con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale e i primi due incontri letterari che hanno registrato un bel successo di pubblico, prosegue il programma dell’edizione 2023 di Lido Cult, la rassegna di autori e libri pop organizzata da albergatori e commercianti di Lido e curato dai giornalisti Laura Muzzupappa e Marco Aureli.

Ogni serata è a ingresso libero a partire dalle 21,30, nella bella cornice di piazza Matteotti, di fronte al Pontile. Come è consuetudine, gli appuntamenti continueranno a essere condotti da volti noti del panorama televisivo e giornalistico italiano. Quest’anno a presentare ci sono: Emma D’Aquino, Tiziana Ferrario, Giorgio Lupano e Giorgio Verdelli.

La rassegna andrà avanti fino al 22 agosto, ma non si escludono sorprese. Il programma, ricco di figure di spicco a livello nazionale, spazierà dall’intrattenimento al cinema, dalla musica alla televisione, fino a tematiche più impegnative come la lotta al narcotraffico, la cultura della legalità, l’analisi di fatti di cronaca che hanno tenuto l’Italia col fiato sospeso. Un calendario importante, pensato per soddisfare tutti i gusti e gli interessi.

Sul palco di Lido Cult nelle prossime settimane, si passerà dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, in prima linea contro la ‘ndrangheta e sotto scorta dal 1989, all’intervista a Pier Francesco Pingitore, drammaturgo, regista, sceneggiatore e autore tra i più noti, per l’occasione accompagnato dal cast del Bagaglino. Con il conduttore di “Linea Verde” e di “Azzurro”, Beppe Convertini, ci inoltreremo nei borghi più remoti e nelle tradizioni quasi dimenticate del nostro Paese; mentre Giovanni Chinnici e il giornalista Paolo Borrometi parleranno delle loro storie personali e familiari e della storia della lotta dello Stato contro la mafia e i suoi insospettabili alleati, iniziando da quello che diventerà il pool antimafia e dall’assassinio il 29 luglio 1983 del giudice Chinnici.

Il generale dei Carabinieri Luciano Garofano spiegherà invece il mistero di Gravina, borgo storico dell’alta Murgia che vide la scomparsa dei due fratellini Ciccio e Tore il 5 giugno 2006. E poi ci sarà spazio anche per una serata speciale dedicata al grande Lelio Luttazzi. L’indimenticabile artista scomparso nel 2010 rivivrà attraverso le parole della moglie Rossana Moretti Luttazzi. Chiuderà la rassegna, direttamente da “Tale e Quale Show” e “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, lo showman Antonio Mezzancella con il suo spettacolo all’insegna della musica e della simpatia.