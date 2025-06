La Radio Forte ritorna... on air. Dopo anni di stop ecco il palinsesto

On air. Si riaccendono i microfoni sul territorio. Nel giugno del 1978 nacque nasceva Radio Forte dei Marmi fondata da Carlo Fontana e dal fratello Paolo e per quasi 25 anni ha tenuto compagnia a tanti fedelissimi. Oggi da quell’esperienza riparte Radio Forte Toscana, già attiva su FM 92.600 per tutta la costa versiliese e apuana, per l’entroterra della Versilia e costa pisana, sul DAB+ (su MediaDab toscana) con segnale digitale che si riceve praticamente in quasi tutta la regione; sul web in streaming sul sito radiofortetoscana.it, oltre che, per i social, su Facebook, TikTok e Instagram. La programmazione è per il momento basata sull’informazione dell’Agenzia Art News con undici notiziari al giorno, ogni ora a partire dalle 7, curiosità, notizie di servizio, meteo, sport e tanta musica scelta accuratamente per ogni età, dalle hit del momento a brani indimenticabili e di facile ascolto, ogni fascia oraria ha infatti il suo gradimento musicale, compresa la notte con musica rock anni ‘70 /’80. Così fino a novembre, quando inizieranno le trasmissioni “live” con una forte connotazione territoriale, dalla politica allo sport, ai temi del sociale e all’attualità. E, ovviamente, sempre tanta musica di facile ascolto.

Il gruppo di partenza è formato dai giovanissimi Francesco, Ludovica e Annachiara Fontana ai quali si deve l’idea di rifondare la Radio e a Giulia Polacci, Noemi Ercolini, tutti figli della “vecchia guardia” che porteranno nuove idee e sensibilità attraverso l’esperienza maturata sui social e con nuovi linguaggi. Al loro fianco ci sono già Simone Polacci per la parte informatica e tecnica, Fabrizio Ercolini per lo sport, Sabina Ferrari e Lucia Silicani, già voci storiche di Radio Forte, Elisabetta Lo Iacono per l’informazione e Franco Calotti per l’attualità e gli approfondimenti, Antonio Giannelli per il sociale. "Non si tratta di un’operazione nostalgia, anzi il contrario" dice Giulia Polacci, una dei giovani protagonisti. "Vogliamo rilanciare una bella idea di comunità e di dialogo - sottolinea Francesco Fontana - divenendo un punto di riferimento non solo per il territorio versiliese ma per l’intera regione, così come per i versiliesi e toscani nel mondo che ci ascolteranno in streaming dal web. Grazie alle tecnologie di cui Radio Forte Toscana è dotata, molti di noi trasmetteranno da remoto: io, per esempio, trasmetterò principalmente da Roma, altri da Milano o da casa loro". La struttura è stata realizzata da Simone Burberi di Tecnotel, uno dei massimi esperti nel settore.

Francesca Navari