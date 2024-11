La raccolta degli ultras per i bisognosi

Nella giornata di domenica, i tifosi del Viareggio non potranno seguire la propria squadra impegnata a Massa nel derby. Niente trasferta, dunque, ma la giornata sarà comunque da incorniciare per l’iniziativa che gli aficionados bianconeri hanno deciso di mettere in piedi.

La Viareggio Ultras sarà infatti impegnata in una raccolta di generi di prima necessità per le famiglie viareggine che si trovano in uno stato di indigenza economica. "Domenica 24, visto l’ennesimo divieto di trasferta in occasione del derby con la Massese – si legge in una nota del tifo organizzato – la Viareggio Ultras organizza alla propria sede una raccolta di generi alimentari di prima necessità a sostegno delle famiglie viareggine in difficoltà economica. La sede aprirà dalle 11 alle 19". A fronte, dunque, dell’impossibilità di prendere parte al derby di Massa a sostegno della propria squadra, "preferiamo – chiudono gli ultras –, come già fatto in altre occasioni, aiutare persone bisognose".

Per chi volesse donare dei generi alimentari di prima necessità alle persone in difficoltà, la sede della Viareggio Ultras si trova in centro, in via Galvani.

redviar