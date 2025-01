La R-Team Rickler insegue un sogno

La scuderia RTeam di Renato Rickler è pronta in Arabia Saudita per la partenza della 47.edizione del rally più importante al mondo, la Dakar, che inizia oggi a Bisha e dopo 12 tappe terminerà a Shubaytah il 17. La distanza è di quasi 8.000 km, di cui 5.000 km cronometrati articolati e suddivisi in un prologo e 12 tappe, con una speciale chrono stage di 48 ore e una tappa marathon senza assistenza tecnica. Con la squadra guidata da Rickler, c’è il team spagnolo Th Trucks, per un totale di oltre 40 mezzi e 100 persone tra piloti, assistenti tecnici e personale del supporto logistico. Renato Rickler ha dichiarato: “Nel 1993 e 1994 nelle vesti di pilota ho vinto il campionato italiano assoluto Endurance, il trofeo Scuderie e il trofeo Marche. Da lì è nata una passione che mi ha portato a creare R Team e ad oggi contiamo otto campionati vinti, le partecipazioni alle Dakar, due titoli di Campionato del Mondo T2 e tantissime vittorie nel mondiale”.

La Dakar di quest’anno per R Team è anche solidarietà con il progetto ‘Napoli - Dakar, a road to employment’, iniziativa sociale che vuole creare un importante binomio fra motorsport e mondo del lavoro, inclusione, solidarietà. Rickler ha scritto anche l’interessante volume “La mia vita è offroad", raccolta di racconti, aneddoti, gare e personaggi di una vita avventurosa che lo ha portato a correre in tutto il mondo, accumulando un’esperienza senza uguali e i cui ricavati andranno direttamente alla Fondazione Veronesi per la ricerca scientifica.

W.S.