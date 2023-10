La Protezione civile a ’Io non rischio’

Dal funzionamento di una stazione meteo alle varie attività che si svolgono, in caso di emergenza, in una sala operativa, fino ai percorsi per affrontare correttamente alluvioni o incendi. Le buone pratiche di Protezione civile sono protagoniste a “Io non rischio“, di scena oggi dalle 9 alle 19 in piazza XXIV Maggio, a Tonfano. Partecipano il Comune e i volontari di Comitato alluvionati, Croce Verde, Muttley’s group, Misericordia e Società di salvamento.