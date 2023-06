"La prima estate" è attesa Sul palco anche Bu Cuaròn figlia del regista da Oscar

Il suo nome è decisamente singolare, il cognome da Oscar. Uno dei personaggi del parterre de "La prima estate" sarà infatti la giovane cantante Bu Cuaròn, figlia del regista messicano Alfonso Cuaròn. La manifestazione – organizzata dalla D’Alessandro e Galli – si prepara a dare il via alla sua seconda edizione in arrivo gli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) nel Parco di Bussoladomani uno dei luoghi che hanno fatto la storia del turismo italiano. Sei giorni e 24 artisti per vivere un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. Una line up che guarda ai grandi artisti internazionali e nazionali senza dimenticare le novità del momento. Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J, Chet Faker, Bicep, Japanese Breakfast e Nation of Language scelgono il festival come unica data italiana. Ancora, in programma Nas, Geolier, Kings of Convenience, Nu Genea, Domi & JD Beck, Dardust, Noyz Narcos, Bassi Maestro, BigMama, Studio Murena, Elasi, Bruno Belissimo, Guinevere ed ELE A. Il nuovo e ultimo nome che chiude il cartellone è – appunto – quello della giovanissima ventenne Bu Cuaron, che completa l’ultima giornata domenica 25 giugno.

La cantante, cantautrice e produttrice italo-messicana ha un forte legame con l’Italia. Cresciuta tra Londra e Pietrasanta, ha studiato al Conservatorio di Musica “L. Boccherini” di Lucca. Il suo singolo di debutto Pyscho è nell’album “Music Inspired by the Film Roma” ed è stata una delle tracce di maggior successo accanto a quelle di artisti come Beck, Billie Eilish e Patti Smith. In attesa del suo primo EP in uscita questo autunno, il pubblico del Lido di Camaiore può ascoltare il suo sound unico: un’elegante miscela di hip-hop, elettronica e indie pop. L’arte è sicuramente nel suo dna. Tess Bu Cuarón è nata il 24 dicembre 2003 in Inghilterra e sua madre è l’attrice e giornalista freelance italiana Annalisa Bugliani, la seconda moglie di Cuarón (ricordata per essere stata il volto immagine androgino dello spot Campari). Fina da piccolissima ha respirato una cratività versatile: infatti papà Alfonso ha celebrato ogni fase del suo successo con i suoi figli, in particolare con Bu, che è stata al suo fianco su ogni red carpet durante la sua straordinaria stagione pluripremiata nel 2019. Tanto che proprio quella giovanissima figlia è stata definita il suo “portafortuna”. Addirittura in occasione degli Oscar 2023 la diciannovenne è stata classificata tra le più stilose grazie ad un attillatissimo abito rosso di Gucci con doppia collana di diamanti.

Il debutto teatrale di Bu Cuaròn è stato nel film "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban", diretto da Cuarón nel 2004. Poi in lei è cresciuta la passione per la musica e a Lido di Camaiore presenterà il suo stile che promette di catturare i giovanissimi per il suo mood: la figlia d’arte è infatti già una influencer e volto tik tok. In attesa pertanto del suo primo album non mancherà di stupire nella grande rassegna che aprirà ufficialmente la stagione musicale in Versilia. Biglietti e abbonamenti su www.LaPrimaEstate.it

Fra.Na.