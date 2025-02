La Pisaniana in Cittadella. Per capire "Dove va l’Italia"

La Pisaniana, il programma televisivo in onda ogni domenica in prima serata, su 50canale, torna per l’11º anno consecutivo a girare la Toscana, con il suo salotto itinerante patrocinato dal “Circolo culturale d’Area vasta Filippo Mazzei”, presieduto da Massimo Balzi.

La ripartenza in questo 2025 è dalla Cittadella del Carnevale di Viareggio. Il tema è ambizioso: “Dove va l’Italia?” e sicuramente gli ospiti sapranno, ognuno dal proprio punto d’osservazione, fornire spunti interessanti. A tirare le fila del confronto sarà come sempre la giornalista Carlotta Romualdi. In realtà a fare gli onori di casa, tra i giganti di cartapesta in mostra nel Museo della Cittadella e accompagnato da Burlamacco e Ondina, sarà Marco Szoreny, vicepresidente della Fondazione Carnevale di Viareggio. Ma anche la presidente Marialina Marcucci sarà presente in trasmissione con il suo contributo video e il suo augurio per l’anno da poco iniziato e il Carnevale alle porte.

Nel salotto, rappresentanti di tutte le province della costa Toscana: Sergio Chericoni, presidente di Confartigianato Massa Carrara e Lunigiana; Stefano Giuntini, portavoce del sindaco di Lucca Mario Pardini; il professor Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo della Grafica; Sim Ferri Graziani, presidente di Coldiretti Livorno e titolare insieme ai fratelli, di Villa Graziani e della Fattoria “Il Vino” di Vada. L’economia, l’agricoltura, il manifatturiero, l’export, le opere e le infrastrutture, la cultura e i progetti per il 2025 nelle diverse realtà costiere.

Tutti temi legati all’attualità come lo sono i carri del Carnevale che sta per tenere banco a Viareggio. Dall’8 febbraio al 4 marzo, come si sa, si avvicenderanno i corsi mascherati sui viali a mare, con omaggi, quest’anno, tra gli altri, a Giorgia Meloni e Maria De Filippi e intanto la Pisaniana entrerà negli hangar delle meraviglie per curiosare. Le immagini, realizzate grazie alla redazione di 50Canale, permetteranno di ammirare gli ultimi ritocchi da parte dei maestri carristi più celebri: Allegrucci, Avanzini, Lombardi, Galli.

A dare il loro contributo alla discussione, da remoto, ci saranno anche Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest; Fabrizio Mannari, direttore generale di Castagneto Banca 1910; Teresa Sichetti, medico da sempre sensibile si temi dell’ambiente e della sostenibilità, tornerà con la sua rubrica “Cambio di stagione”, stavolta dal Lago di Massaciuccoli per portarci a scoprire il “navicello” di Giacomo Puccini. Ma anche Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale Filippo Mazzei e curatore della trasmissione, interverrà per inaugurare una rubrica: “Piazza Mazzei”, uno spazio per parlare del Mazzei inteso come figura storica ma anche come circolo e sue numerose attivit Il Ristorante Bistrot della Cittadella chiuderà la trasmissione con la consueta ricetta de “La Pisaniana”.