La Pineta di ponente ripulita dai rifiuti

Nuova, importante, iniziativa civica dei piccoli esploratori dell’Accademia Gens che si sono recati, con sacchi, guanti, aste raccogli rifiuti e tantissimo entusiasmo, nella Pineta di Ponente per riportare un po’ di decoro. I bambini, aiutati da istruttori e genitori, si sono ritrovati all’altezza del Laghetto dei Cigni. Un’iniziativa pedagogica, come sottolinea Marco Ninci fondatore di Gens: "Dopo l’esperienza di qualche settimana fa, nella Pineta di Levante, abbiamo voluto portare i nostri piccoli esploratori nell’altra Pineta. Insegnare loro il rispetto della natura è fondamentale. Il loro entusiasmo è contagioso".

Talmente contagioso che in molti fruitori della Pineta, oltre che dei titolari di attività, si sono avvicinati per ringraziarli. Immancabili le lattine e le bottigliette di plastica, in particolare sotto i polloni degli alberi e dentro i canaletti di scolo, così come cicche di sigarette, bicchieri di plastica e gratta e vinci. "In particolare - conclude Ninci - tanto rifiuto giace sotto i tavolini da pic-nic. Eppure i cestini non sono troppo distanti, ma la gente abbandona lo stesso tutto. Detto ciò abbiamo recuperato anche un discreto numero di portafogli, naturalmente svuotati, ed anche un registratore di cassa". Sergio Iacopetti