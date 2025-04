La Pineta dei bambini. Torna "Grilli in testa". Una corsa senza tempo

Nata con l’idea di costruire spazi ideali di aggregazione che coinvolgano bambini, adolescenti, genitori e nonni; l’associazione “Grilli in testa“ – fondata da Samuel Giannetti, chinesiologo e laureando in psicologia sociale, economica e delle decisioni; e da Samanta Ciafro, psicoterapeuta e psicologa dello sport – torna ad invadere la Pineta di Ponente con la più grande corsa non competitiva dei grilli. Le tre ruote simbolo di un divertimento senza tempo, sui cui si rincorrono da generazioni viareggini e bagnanti.

L’appuntamento, organizzato con la collaborazione dell’assessorato allo sport del Comune di Viareggio, è per domenica; quando i bambini e le bambine tra i 6 e i 13 anni, a bordo dei grilli, potranno lanciarsi in un percorso di circa 250 metri allestito lungo il viale Capponi. Non c’è classifica, la corsa infatti – giunta alla seconda edizione – ha l’obiettivo di prevenire l’ansia da prestazione in età evolutiva, promuovere le attività all’aria aperta e le tradizioni locali. La quota di iscrizione, oltre alla merenda e all’assicurazione, permetterà di sostenere l’ABC, l’associazione bambine cerebrolesi. Parte del ricavato sarà infatti destinato all’associazione che da oltre 30 anni opera sul territorio con progetti di terapie, autonomie domiciliari, formazione e promozione dell’inclusione sociale e lavorativa. Nell’occasione il parco pubblico, sin dalle 10 del mattino, sarà animato da giochi di gruppo, momenti di intrattenimento e lo spettacolo “Gusto Pineta“ con i più giovani attori della compagnia Teatro Res 9.

Quest’anno l’evento “Grilli in testa“ si allarga e abbraccia anche il calcio. Per venerdì e sabato l’associazione promuove infatti il primo torneo nazionale “Tifo con la testa“, col patrocinio del Comune e la collaborazione della Croce Verde al campo sportivo “Angelo Basalari“, "per un nuovo modo di vivere il calcio giovanile, basato su un sostegno positivo ed intelligente" spiegano i promotori.

Nell’ambito del torneo, dedicato alla categoria pulcini, con un premio speciale che verrà assegnato "al tifo più costruttivo, simbolo di fair play e autentico supporto ai giovani atleti", si inserisce anche la tavola rotonda “Tifo con la testa“. Al dibattito, in programma sabato alle 11.30 al campo “Basalari“, moderato da Daniele Maffei, interverranno dunque l’assessore Rodolfo Salemi; Samuel Giannetti e Samanta Ciafro per l’associazione “Grilli in testa“, e Andrea Vagliani dell’associazione “Calcio Fair Play Toscana“.

Red.Viar.