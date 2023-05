La Piccola Atene Un’opera d’arte per il Vaticano

Da Pietrasanta al Vaticano vola la tradizione artistica versiliese. Ennesimo riconoscimento per la Piccola Atene, che stavolta avrà l’onore di forgiare un’opera destinata a una nicchia in piazza San Pietro vuota dalla bellezza di 600 anni. Si tratta della monumentale scultura in marmo bianco che l’artista coreano Han Jin-Sub sta realizzando al “Marble studio“ di Nicola Stagetti e che raffigura Sant’Andrea (nella foto), di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita, primo prete cattolico coreano e martire decapitato a Seul nel 1846. L’opera è stata commissionata dal Vaticano, tant’è che il cardinale You Heung-Sik si è recato al laboratorio di Stagetti, per conto di Papa Francesco, per verificare l’andamento della lavorazione. Ad accoglierlo l’amministrazione comunale, Stagetti e l’artista insieme alla moglie Maria. "Dopo aver ricevuto l’incarico – ricorda Han Jin-Sub, diplomato negli anni ‘80 all’accademia di belle arti di Carrara a cui ha fatto seguito un praticantato decennale allo ’Studio Sem’ di Pietrasanta – ho impiegato sei mesi per cercare informazioni e creare l’immagine. Dallo Stato Pontificio hanno richiesto per quattro volte il bozzetto e alla fine gli architetti di Sua Santità hanno scelto la versione in cui Sant’Andrea si mostra con le braccia aperte. Ora mi sento davvero uno scultore: è come se sentissi di essere nato per portare a compimento quest’opera". La scultura è alta poco meno di 4 metri e pesa circa 6 tonnellate: il termine delle lavorazioni è previsto per fine estate con l’inaugurazione, a Roma, nella seconda metà di settembre, da calendarizzare in base agli impegni di Papa Francesco.