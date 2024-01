La Perla del Tirreno. Un sogno di 50 anni

Mezzo secolo di vita. Sempre con il sorriso sul volto dei suoi dirigenti, con la barra a dritta, o se volete, con il piede a tavoletta sull’acceleratore, per far sì che il sogno giovanile di tanti ragazzi – siamo nel 1973 – diventi qualcosa di duraturo nel tempo. Ecco a voi l’associazione motociclistica Perla del Tirreno, che ha festeggiato le nozze d’oro con lo sport e la promozione turistica, perché sarà bene non dimenticare che organizzando eventi di caratura nazionale, non solo nel periodo di Carnevale, ha calamitato turisti e semplici appassionati a Viareggio e dintorni. “Essere arrivati a 50 anni di attività – ha sottolineato il presidente Francesco Lunardini – è una bella soddisfazione da condividere con tutti coloro per anche per un solo anno sono stati nostri soci. Beh, dico anche che il 2023 non è un punto di arrivo, ma di passaggio perché abbiamo tante idee da poter sviluppare nei prossimi mesi”. Insomma, passano sì gli anni, ma la voglia di rimboccarsi le maniche, lavorare di gomito e di fosforo, non manca affatto a Lunardini & C. “Ce lo chiede la nostra storia – precisa ancora il presidente – visto che ogni anno abbiamo sempre cercato di alzare l’asticella: talvolta ci siamo riusciti di slancio, in altre occasioni ci siamo fermato solo per riflettere e valutare meglio il modo di centrare gli obiettivi”.

Dal 1973 è sterminato il numero dei soci che almeno per una stagione hanno fatto parte della squadra-famiglia della Perla del Tirreno (“poco meno di 10mila” ha sottolineato Lunardini). Basta questo per rendersi conto che cosa abbia rappresentato – e continui a rappresentare – l’associazione motociclistica viareggina per coloro che hanno a cuore motori, cilindri, pistoni. Al Gran teatro del Festival Pucciniano, è andata in onda la serata-evento per i primi 50 anni di vita della “Perla del Tirreno”: foto, presentazione della pubblicazione che condensa mezzo secolo di vita, ricordi, progetti per il futuro. E immancabilmente un velo di commozione ricordando coloro che hanno firmato momenti di gloria del club e che da tempo hanno lasciato la vita terrena.

G.L.