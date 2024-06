La nuova Terrazza tra ciclabile e verde. Ora tocca all’ex Caprice

È una nuova Terrazza della Repubblica, quella presentata sui canali social dallo stesso sindaco Giorgio Del Ghingaro, con pavimentazione, pista ciclabile e verde (ma verde per davvero) rinnovati. Da vedere cosa succederà ora, con piazza Zara, dopo il contenzioso con la ditta, e, come annunciato dal primo cittadino, per l’ex Caprice, luogo simbolo e locale storico degli anni ’60 e ’70 della città, il cui "progetto di riqualificazione ha da poco ottenuto l’autorizzazione paesaggistica - scrive Giorgio Del Ghingaro - e stiamo aspettando il via dalla Soprintendenza".