La next generation di atleti locali. Fazzini, Bertacca e le due Musacci

Qualcuno è già salito alla ribalta. Altri si affacciano ai grandi palcoscenici. Il futuro è dalla loro parte. Animo e testa sulle spalle, come consiglia chi in passato si è trovato nella stessa situazione.

Uno su mille... - Jacopo Fazzini ha calato il filotto in pochi mesi: esordio in serie A, primo gol, debutto in Nazionale Under 21. Non solo: alcuni tecnici sono convinti che il meglio debba ancora venire. Il ragazzo nato nella scuola calcio del Cgc Viareggio e lanciato in orbita dal Capezzano ha trovato ad Empoli la piazza ideale per maturare. Siccome non sembra uno che se la tiri o sia malato di “pavonite”, ha tutte le carte in regola per guardare avanti a testa alta. Con il cuore caldo e il piede ispirato.

Granelli di sabbia dorata - Non c’è solo la sabbia del beach soccer, terreno di caccia ai titoli e alle medaglie dei giovani viareggini (il demiurgo Stefano Santini gongola), a cominciare da Tommaso Fazzini e Luca Bertacca, volti nella nuova generazione; la sabbia ha ispirato bene anche Elena Francesconi, che continua a primeggiare nel beach tennis, e Claudia Puccinelli nel beach volley, spinta anche dai geni sportivi che sono nel Dna di famiglia,

Una dolce miniera - E’ quella figurata dalla “Motto” che ogni anno propone sul palcoscenico ragazzine di talento: fra le ultime della serie, le sorelle Camilla e Melissa Musacci, padre calciatore professionista in serie A, ma con lo sport anche nel Dna della famiglia della madre. Ma le più grandicelle Chiara Puosi, Sofia Sicignano & C. crescono bene sotto lo sguardo attento ma al tempo stesso esigente, di Donatella Lazzeri, una docente di sport e di vita che la città dovrebbe ringraziare ogni giorno.

La forza della tradizione - A cavallo fra le due guerre del secolo scorso e anche fino agli anni ‘70, il pugilato è stato uno sport seguitissimo in città. Da qualche tempo, sotto la spinta di tecnici che uniscono passione a carisma (come esempio prendiamo Massimiliano Ghilarducci), ecco che la nidiata dei boxeur locali si è arricchita come qualità e numero: Vincenzo Bortone, Gioele Pierini (che all’esultanza calcistica alla CR7 preferisce quella del ring), Marvin Ghilarducci & C. assicurano il rinnovamento al pugilato locale.

A briglia sciolta - Il ciclismo ha trovato nuovi interpreti (Fabio Del Medico, azzurro su pista, e Tommaso Dati) su cui contare per essere nuovamente protagonisti. Ma guardate al nuoto (Helena Musetti guida il gruppo), al tennis (Anastasia Bertacchi è in odore di azzurro giovanile) e alle arti marziali: a proposto, un consiglio, non discutete con Francesca Re, con una mossa di karate mondiale (qual è il titolo conquistato) potreste ritrovarvi per le terre. Dulcis in fundo: un veterano come Alessandro Bertolucci, il Guardiola dell’hockey su pista. Vince. E non si stanca. Questa fame cerca di trasmetterla ai suoi ragazzi. E anche questo è un merito.

