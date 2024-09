La nautica d’eccellenza. La 15° edizione di Yare. Vetrina di superyacht tra pitch e convegni

VIAREGGIO

Un evento internazionale dedicato all’industria del super yacht che riunisce aziende, cantieri e comandanti in un distretto, come Viareggio, unico al mondo, mettendo in risalto le imbarcazioni e l’immensa filiera di imprese e professionisti che ruotano intorno ad esse. È la quindicesima edizione di Yare, Yachting Aftersales & refit Experience, organizzato da Navigo, che dal 12 al 14 marzo riunirà imprese e comandanti provenienti da tutto il mondo, in un’occasione, per entrambe le parti, di confrontarsi e presentare le migliorie possibili del settore. Sarà difatti una tre giorni di seminari, incontri e workshop. Dal format “B2C Meet the Captains“, che permette ai comandanti di entrare in contatto con molte aziende appartenenti ad oltre 25 settori diversi, come innovazione, prodotti, idee e servizi, per migliorare la rete di possibili partner e fornitori ed introdurre a bordo innovazione intelligente e sempre al passo con i tempi, a forum e dibattiti che permetteranno ai partecipanti di rimanere sempre aggiornati, con esperti qualificati, sulle evoluzioni del settore superyacht e su come migliorare il panorama del refit & aftersales. Con la possibilità di unirsi e prendere parte al Passerelle Pitch, un contest dedicato alle aziende che desiderano presentare un nuovo prodotto o servizio, per aumentare la propria visibilità e promuovere il business. In un format unico, come quello proposto da Yare, che combina molti singoli momenti, ciascuno importante per ciò che può offrire, per uno scambio diretto di opinioni di attori e professionisti, che partirà, il 13 marzo, con l’arrivo dei capitani internazionali selezionati e un tour espositivo dell’eccellenza del settore nautico ospitante, quale quello viareggino. Per continuare sabato 14 e domenica 15 con i forum e gli incontri tra gruppi, capitani e compagnie e la serata finale, per concludere al meglio un evento che celebra l’eccellenze e le professionalità di un settore, sempre in crescita, sempre in trasformazione, e sempre d’innovazione.