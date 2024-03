La musica come antidoto alla violenza

di Deborah

Bergamini*

È imperativo che tutti noi rafforziamo il nostro impegno nel contrastare questo fenomeno, fornendo alle donne il supporto e la protezione di cui necessitano. Forza Italia è da sempre in prima linea su questo fronte e continuerà ad esserlo. Desidero, ad esempio, ricordare le numerose iniziative promosse dalla nostra deputata Catia Polirdori insieme ad Azzurro Donna. Lo scorso 25 novembre, insieme all’onorevole Rita Dalla Chiesa, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza contro le donne, mi sono impegnata a presentare una proposta di legge volta a contrastare la violenza attraverso l’educazione musicale, in particolare con un focus sulla cultura musicale classica. Sono lieta di annunciare che la promessa è stata mantenuta: la proposta di legge è stata recentemente presentata alla Camera dei Deputati e auspichiamo che venga presto discussa e sottoposta al voto. La proposta di legge si concentra sull’introduzione della musica classica e lirica in ogni contesto frequentato dai giovani, tramite la creazione di una Fondazione intitolata a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista tragicamente ucciso a Napoli durante una lite in strada. La musica classica e lirica rappresentano uno strumento educativo che ha sempre promosso il rispetto, in particolare nei confronti della figura femminile. La proposta include anche la creazione dell’Orchestra Classica Scarpette Rosse, un ensemble composto da pianoforte, violino, viola, violoncello, flauto, soprano lirico e ballerina classica. Questa formazione si esibirà nelle scuole dell’infanzia, omaggiando tutte le vittime di femminicidio e diffondendo un potente messaggio di ferma condanna contro ogni forma di violenza sulle donne. L’obiettivo è contrastare e negare, attraverso queste espressioni artistiche, ogni manifestazione di violenza nei confronti delle donne.

*Vicepresidente deputati Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa