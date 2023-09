La Misericordia riparte. Corso per l’uso del Dae

L’obiettivo è duplice: insegnare a chiunque l’utilizzo del defibrillatore per salvare la vita altrui e sperare che qualcuno dei partecipanti alla fine continui a frequentare l’associazione come volontario. È con questo spirito che la Misericordia di Pietrasanta ha deciso di organizzare un corso gratuito di primo soccorso, con l’incontro introduttivo fissato il 23 ottobre alle 21,15 alla storica sede in via Mazzini 103. Il corso, che prevede lezioni ogni martedì e giovedì sempre alle 21,15, consiste nell’apprendimento delle tecniche di primo soccorso in situazione di emergenza sanitaria e nell’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (Dae), con rilascio di un attestato di partecipazione (il corso sarà inoltre valido per i crediti scolastici). "Saper usare il defibrillatore – spiega il vice governatore Francesco Marlia – può sempre far comodo nella vita quotidiana e consente di salvare la vita altrui. Se poi qualcuno vorrà restare da noi per fare il volontario sarà accolto a braccia aperte dato che ne abbiamo bisogno". Info 0584-70055.