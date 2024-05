La Misericordia in prima linea. I volontari lungo il tracciato: "Assistenza e tanti consigli"

Fra lo strabordante colore rosa, che ha ‘illuminato’ Torre del Lago in questi giorni, si è fatto largo una macchia giallo-azzurra. La ‘macchia della solidarietà’, quella degli ‘angeli della sicurezza’. Il team della Misericordia di Torre del Lago, unica responsabile del servizio di assistenza e di sicurezza del Villaggio della Carovana Rosa. Il dottor Antonio Tedeschi, vera icona della frazione, dalle 17 di mercoledì e sino alle 18 di ieri (il servizio è rimasto attivo anche per tutta la nottata fra mercoledì e giovedì) ha giudato un team affiatatissimo di volontari, resosi disponibile alla comunità. "Siamo una squadra composta da 10 unità – specifica il dottore, ormai in pensione ma ancora al servizio della comunità come volontario –, di cui io sono il responsabile". Sempre disponibile e ben visibile, a fianco dell’ambulanza i volontari della Confraternita non hanno lesinato consigli, in particolare a bambini e anziani, su come affrontare una giornata estremamente calda. "Per fortuna – dettaglia ancora Tedeschi – non c’è stato bisogno di fare interventi urgenti". Nello specifico sono state appena cinque le richieste di soccorso. "La Caligola si è avvertita – va avanti Tedeschi –. Del resto queste ondate di calore sono sempre più frequenti, così noi siamo preparati su cosa consigliare di fare appena ci si sente deboli". Nell’ambulanza, dotata di tutti i congegni medici necessari per il controllo di pressione, idratazione, frequenza cardiaca e saturazione, ed anche di un defibrillatore, i temporanei pazienti hanno trovato tutte le necessarie risposte per un rapido recupero. "In casi del genere – spiega Tedeschi –, facciamo sedere, se non sdraiare sul lettino, il paziente e lo idratiamo con acqua. Inoltre teniamo i parametri monitorati per circa 30 minuti". La fiumana rosa inizia a defluire ed i volontari, divisi in tre team, possono godersi il Belvedere. "È stato un grande spettacolo di colori e di gioia. Impossibile non essere orgogliosi di averne fatto parte – assicurano –. Certo abbiamo solo intravisto i ciclisti, ma la nostra vocazione ci spinge a far parte di un evento, senza godercelo troppo perché noi siamo al servizio degli altri e continueremo a farlo finché saremo in grado di farlo". Proprio per continuare a farlo, la Misericordia ribadisce l’appello per l’acquisto di un nuovo mezzo ed attende la cittadinanza tutta domani sera, in via Garibaldi, per la sua festa.