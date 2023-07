La magia del circo in Cittadella

Alla Cittadella del Carnevale, domani dalle 20.30, artisti circensi, clown, trampolieri e acrobati proporranno uno spettacolo tra equilibrismo e magia. Attività di circo e giocoleria, escape room e laboratori didattici per imparare l’arte della cartapesta e tutti i segreti sulla creazione di aquiloni, bolle di sapone e bolle giganti. Tanti giochi di legno e postazione truccabimbi. In piazza Burlamacco arriveranno anche auto d’epoca, veri e propri gioielli d’altri tempi, e una grande mongolfiera. Per l’occasione il Museo del Carnevale con l’Espace Gilbert sarà aperto e sarà possibile e visitare anche la mostra “Il Carnevale futurista” di Lorenzo D’Andrea con opere dedicate alla storia del Carnevale di Viareggio.