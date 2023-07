"La macchinetta guasta È stata subito riparata"

"C’è stato un guasto tecnico ma i tempi di attesa dell’ufficio postale sono in linea con gli standard di qualità". Poste Italiane replica alla protesta lanciata da Giuseppe Perotti che si è trovato all’ufficio postale di piazza Idone a sostenere lunghe attese con la macchinetta dei biglietti in tilt e file gestite in autonomia dagli utenti, costretti tra l’altro a far riferimento a solo due degli otto sportelli disponibili. Una mini-odissea che ha raccontato nei giorni scorsi a La Nazione. "Poste Italiane – è la precisazione dell’azienda – si scusa con il signor Perotti e i cittadini interessati per la prolungata attesa nell’ufficio postale di Forte dei Marmi registrata il 6 luglio scorso, a seguito di un guasto tecnico del gestore che è stato prontamente riparato il giorno successivo. L’azienda precisa che i tempi di attesa della sede sono in linea con gli standard di qualità aziendale, anche se è possibile che in determinate giornate, come ad esempio come quelle di pagamento pensioni, possano prolungarsi. Si coglie infine l’occasione per ricordare che l’ufficio postale di via Idone 18 è comunque dotato di sistema di prenotazione online e Atm Postamat h24 sette giorni su sette, che consentono di evitare inutili attese allo sportello e fare più spediatamente le operazioni necessarie"