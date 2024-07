La Greppia sarà demolita. Ok della Soprintendenza

FORTE DEI MARMI

Ok della Soprintendenza di Lucca all’abbattimento dell’ex Greppia per realizzare un piazza di fianco alla chiesa di Sant’Ermete. L’amministrazione può quindi proseguire con l’esproprio e l’approvazione del progetto esecutivo (in corso di chiusura) e nel giro di due anni il nuovo spazio sarà completato. "L’approvazione della Soprintendenza – afferma il sindaco Bruno Murzi – dimostra la validità architettonica del nostro progetto e che tutte le speculazioni sui presunti vincoli dell’edificio fatiscente erano privi di fondamento. Con la Soprintendenza abbiamo avuto un costante dialogo e confronto durante tutta la redazione del progetto. Ciò che mi ha negativamente colpito è l’insistenza da parte di alcune persone, anche in contesti pubblici, circa la storicità dell’edificio. E sostenute anche dall’opposizione che pure paventava l’impossibilità di demolire il fabbricato in quanto “inserito nel catasto leopoldino”. Oggi queste posizioni appaiano pretestuose e atte solo a generare confusione nella gente. Anche il cosiddetto Gruppo dei Paesani che ha scritto alla Soprintendenza per chiedere di bloccare il progetto – incalza – dovrebbe a questo punto fare alcune riflessioni. Noi intanto andiamo avanti sempre più convinti della solidità e validità del progetto".

Ad aprile è stata pubblicamente presentata la soluzione tecnica dell’architetto Marco Pacini, che punta a far tornare la chiesa di S.Ermete come l’aveva immaginata Carlo Carrà nel 1928. "Grazie alla volontà e perseveranza di questa amministrazione – prosegue Murzi - Forte dei Marmi avrà dunque una nuova piazza pubblica, con zone verdi, fioriture, nuove alberature, una fontana e un giardino verticale. L’area consentirà alla chiesa di avere uno spazio adatto e di servizio a determinate funzioni come matrimoni e funerali, consentendo anche l’ingresso ai mezzi autorizzati e ci saranno due posteggi auto per disabili. La chiesa guadagnerà inoltre un ingresso laterale accessibile anche in carrozzina. Sarà messo a nuovo anche l’attuale sagrato della chiesa che avrà una nuova illuminazione notturna. Senza dimenticare che la piazza sarà a disposizione di tutta la comunità, un’agorà di ritrovo: di questo mi sento particolarmente orgoglioso. E ringrazio la mia maggioranza per compattezza dimostrata nel sostenere un progetto parte essenziale del nostro programma elettorale".

Francesca Navari