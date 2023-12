La grande lirica. Musica in duomo. Cantano i big

Nuovo appuntamento con il Concerto Lirico Pucciniano che, dopo la serata a Querceta, arriva nel Duomo dei Santi Lorenzo e Barbara. La serata, promossa dal Comune con la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, è alle 21.15. Ingresso gratuito e senza prenotazione.

Nel duomo risuoneranno le arie più conosciute del repertorio pucciniano, con la partecipazione della soprano Claudia Belluomini e del tenore Alessandro Fantoni, (foto) accompagnati al pianoforte da Elisa Montipò. “La collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano - dice Tessa Nardini, consigliera delegata agli eventi culturali - consente di portare sul territorio due concerti di grande qualità, con artisti di livello professionale che faranno vivere le emozioni che le arie del maestro Puccini suscitano. Un omaggio che, come amministrazione comunale, facciamo al grande compositore, nel centenario della scomparsa e come dono natalizio ai concittadini perchè la bellezza, in ogni sua espressione, è il regalo più prezioso. A fianco degli eventi natalizi promossi anche con la collaborazione delle associazioni territoriali crediamo che questi appuntamenti rappresentino una grande opportunità per il comune, grazie anche all’inserimento nel calendario ufficiale della Fondazione Pucciniano. La nostra è terra di arte e di artisti, per questo si propone come scenario adeguato a ospitare la grande musica, capace di richiamare gli appassionati di questo genere e di attrarre l’attenzione di chi ama avvicinarsi a eventi di qualità. Grazie alla Fondazione del Puccianiano per averci resi partecipi delle celebrazioni ufficiali per il centenario della morte del Maestro”.