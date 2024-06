La frazione s’illumina dell’immenso Puccini. Le arie diventano luci sulla strada per il lago

La frazione s’illumina delle immense composizioni di Giacomo Puccini. Proprio in queste ore lungo il viale Puccini – che conduce al lago di Massaciuccoli; alla villa, oggi Museo, che fu dimora del compositore; e al Gran Teatro della lirica, dove il Festival debutterà il 12 luglio con un programma che ripercorre la sua parabola artistica – è iniziato il montaggio di particolari installazioni a led. Una catena di luci, come uno spartito, per celebrare alcune delle arie più note del repertorio pucciniano a cent’anni dalla scomparsa del Maestro.

La particolare luminaria, secondo i ben informati, verrà accesa in occasione dell’inaugurazione del rinnovato Belvedere Puccini, col cantiere arrivato finalmente in fase di chiusura, in programma il 21 giugno. Non una data qualunque sul calendario, ma la giornata internazionale dedicata la musica.

E la musica sarà protagonista indiscussa dell’evento, "per il quale l’amministrazione Del Ghingaro sta preparando i fuochi d’artificio...", assicurano sempre i ben informati. Non è chiaro se esploderanno davvero sulla rive del lago, o se sia solo una scoppiettante metafora per suscitare un po’ di curiosità. Comunque "I torrelaghesi, e non solo, ne parleranno a lungo", almeno così si dice in giro. Ma i fuochi d’artificio basteranno per colmare il silenzio di questi primi sei mesi del centenario pucciniano e le polemiche per i disagi e la polvere sollevata dal cantiere sul Belvedere? Presto lo scopriremo...

mdc