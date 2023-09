La Francigena "tira" Inaugura il nuovo Ostello

Camaiore e Massarosa continuano a puntare sul turismo esperienziale. Nello specifico, legato alla via Francigena. Sabato, alle 16, sarà inaugurato l’Ostello del Pellegrino dedicato proprio a coloro che percorrono la Francigena, che è stato ricavato nelle sale della Badia di San Pietro e sarà gestito nell’ottica e con gli obiettivi che da sempre animano il Consorzio di Promozione Turistica, puntando alla valorizzazione del territorio con particolare attenzione rivolta alla via Francigena.

"Quando il comune di Camaiore ci ha comunicato la vincita del bando sono stato contento – commenta Carlo Alberto Carrai, presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia –; si tratta della continuazione di un percorso rinato durante il mio periodo di assessorato e continuo a essere certo che la via Francigena sia il mare dell’entroterra. Ho un po’ raccolto il testimone di Mario Matteucci, che firmò per primo l’accordo più di vent’anni fa e ho continuato a correre. L’ostello – continua – deve diventare un punto d’incontro di tutte le realtà del territorio di Camaiore economiche, sociali e culturali che hanno come obiettivo la valorizzazione del nostro territorio. Un ringraziamento va all’associazione dei tappetari che ha sposato per prima questo modello gestionale. All’ostello, oltre alla pedana elevatrice per attraversare le scale, ci sono anche tre posti letto accessibili con servizi ampi ed accoglienti. Un ostello di tutti per tutti".

Gli ambienti dell’Ostello saranno dedicati ad altrettanti artisti storici legati al territorio di Camaiore: Adolfo Saporetti, Luciano Regattieri e Pietro Paladini, le cui opere saranno esposte all’interno dell’edificio.