La frana di Fibbialla. Via libera ai cantieri. Il versante sarà ripulito

Dopo due settimane dalla frana causata dal maltempo che ha colpito la frazione di Fibbialla, l’amministrazione ha cantierizzato i lavori per il ripristino del versante ceduto in via di Vaglio. Un intervento necessario, non tanto per la gravità dello smottamento in sé, quanto per l’ingombro che rappresenta sulla prospiciente viabilità e la rottura della rete paramassi che, fino al momento del cedimento, conteneva l’intera scarpata.

I lavori consisteranno nella rimozione delle porzioni di rete rimasta sul versante, la pulizia delle scarpate dalla vegetazione infestante e dai detriti o materiale instabile e la posa di nuova rete paramassi (ancorata con chiodature e armata con funi in acciaio) per tutto il fronte in oggetto (quasi 20 metri lineari). In più, l’intervento prevede il rinforzo della rete paramassi rimasta in essere che non necessita di sostituzione.

Durante l’esecuzione dei lavori, per non bloccare in toto la circolazione veicolare, sarà garantito il transito a senso unico alternato regolato da un semaforo o da movieri. Una volta concluso l’intervento, verranno ovviamente rimossi i geoblocchi e i new jersey fatti installare dall’amministrazione immediatamente dopo l’evento per questioni di sicurezza, in modo da ripristinare la circolazione a piena carreggiata.

RedViar