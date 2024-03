La Fondazione cerca un direttore. Percepirà 61mila euro: ecco il bando

La data esatta in cui verrà inaugurato il Museo Mitoraj resta un mistero che probabilmente andrà avanti fino alla fine dell’anno. Ma da questo rebus infinito emerge finalmente una certezza: il bando emesso dalla Fondazione Museo Mitoraj per nominare il direttore, figura incaricata di gestire la struttura di via Oberdan su cui c’è un’aspettativa enorme, visto che fin dal primo mattone è stata annunciata come un trampolino internazionale per la Piccola Atene. Via allora alle candidature, con il termine per presentare domanda fissato alle ore 18 del 22 aprile.

Il futuro direttore museale sarà assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e percepirà una retribuzione annua di 61.500 euro. "Gli competeranno – recita il bando – poteri

di proposta e impulso sugli obiettivi e programmi di attività della Fondazione. Avrà inoltre le funzioni amministrative e i compiti di gestione del museo e parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione". Pertanto i candidati dovranno dimostrare di possedere un’elevata e comprovata qualificazione professionale, competenza ed

esperienza direzionale, organizzativa, gestionale, amministrativa e di gestione del personale. Tra i requisiti figurano la laurea specialistica o magistrale, con una corsia preferenziale per chi ha conseguito un dottorato, una specializzazione o un master in tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali, storia dell’arte o storia della critica d’arte. È importante anche aver ricoperto ruoli dirigenziali, per almeno 5 anni, in organismi o enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, nonché essere dipendente con qualifica

dirigenziale del ministero della cultura. Ulteriore informazioni sul sito www.museomitoraj.it e all’indirizzo mail [email protected]

d.m.