La Fiab consegna la Bandiera Gialla al Comune di Camaiore

In occasione della prima domenica di giugno, con una bella pedalata di gruppo, sono stati ufficiali inaugurati i lavori per il rifacimento della Ciclovia Tirrenica, la pista ciclabile che da via Astoria (confine con Pietrasanta) arriva fino al Fosso dell’Abate (confine con Viareggio), costeggiando l’intero lungomare lidese. Un’opera importantissima e attesa da anni, che dona, oltre alla sicurezza di pedoni e ciclisti, maggior decoro e anche bellezza alla costa camaiorese.

E l’evento è stata anche l’occasione per la consegna ufficiale della Bandiera Gialla da parte di Fiab, che attesta Camaiore come Comune Ciclabile italiano 2025. Ciclovia e Bandiera Gialla, non sono mancati quindi i motivi di soddisfazione per il sindaco Marcello Pierucci. "Credo sia un bel patrimonio urbano rinnovato per una città che da tempo sta facendo davvero molto per promuovere l’utilizzo delle due ruote come mezzo di spostamento primario – afferma infatti il primo cittadino –. Basti pensare al grande progetto della Ciclabile Mare-Monti, che sta procedendo spedito dopo lo stop forzato su un lotto di cantiere: stiamo per terminare il tratto su via delle Serre, dopodiché la pista potrà finalmente arrivare sulla centralissima via Italica, passando dal Fosso della Giraldina con l’intervento annunciato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica".

Ma oltre a questo, il sindaco Pierucci ha voluto ricordare anchge i tanti altri progetti ciclabili su cui al momento sta lavorando la sua amministrazione.

"Collegare su due ruote anche tutta l’area del Magazzeno, quella del Secco, una direttrice per Capezzano e una per Vado, per citarne solo alcune. Tutto questo ambizioso progetto richiederà non soltanto il tempo presente, ma certamente anche l’epoca futura".

RedViar.