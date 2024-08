La festa dell’estate al Rotary Forte: "Sosteniamo il reparto di Pediatria"

Nella suggestiva cornice del bagno Bonaccia di Vittoria Apuana, si è svolta la festa d’estate del Rotary Club Forte dei Marmi finalizzata a raccogliere fondi da destinare al reparto di Pediatria dell’ospedale Versilia. Erano presenti il Governatore del distretto 2071 Pietro Belli e l’Assistente del Governatore Francesca Abiuso. La serata è iniziata con il concerto jazz della cantante Joyce Yuille e la sua band gentilmente offerto dalla locale Associazione Balneari ed è proseguita allietata dal cantante Dino Mancino che con la sua musica ha coinvolto i numerosi soci ed ospiti. Durante la serata il presidente Umberto Quiriconi ed il past president Andrea Casali hanno conferito l’onorificienza Paul Harris Fellow al socio Aldo Casali. La festa è proseguita poi fino a tarda notte in un clima di vera amicizia.

Per i prossimi mesi il club ha in programma la partecipazione al progetto Area destinato alla salvaguardia dell’ambiente marino dell’alto Tirreno, una conviviale congiunta ad ottobre abbinata al progetto End Polio Now, un evento dedicato a Puccini a novembre ed una festa per gli auguri di fine anno con annessi service che verranno concordati. Tra le altre cose il Rotary intraprende anche un progetto riguardante il tema della pace da realizzare assieme agli altri club della costa per senbilizzare all’argomento e unire le voci in un obiettivo davvero ambizioso.