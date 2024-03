"La felicità? Il nostro canto libero" . Un coro con tutte voci femminili

VERSILIA

Per la festa della donna un coro tutto al femminile. Il profumo delle mimose porta con sè la melodia della musica delle stagioni che hanno scritto la colonna sonora di ciascuno di noi: le canzoni più belle dagli anni ’60 ai ’90. Il coro si chiama “Donne in canto...“. Parole d’ordine del gruppo vocale monodico: divertimento (tanto), spensieratezza, cantoterapia con quel pizzico di voglia di mettersi in gioco e di lasciarsi andare alla leggerezza delle note. Il coro non si è ancora esibito in pubblico, ma si sta preparando a mettersi in gioco nel prossimo futuro. Le protagoniste? Sono mamme, nonne, zie, sorelle, amiche, sono casalinghe, professioniste impegnate in vari settori, pensionate.

La carta di identità delle coriste non conta: hanno dai quaranta ai settanticinque anni, vivono a Viareggio, a Camaiore, Capezzano Pianore e altre località della Versilia. Ogni mercoledì dalle 21 alle 22.30 si ritrovano al Teatro San Michele a Capezzano Monte per cantare. La direttrice del coro è Karen del Greco, volto della Associazione Musicale “K-Antares” onlus e ideatrice del gruppo vocale.

"L’idea del coro – racconta Karen del Greco a La Nazione – è nata un paio di anni fa con l’obiettivo preciso di formare un coro che fosso monodico, perché i cori polifonici sono tanti. L’idea primaria è stata di mia mamma Deanna, canta anche lei, che ho condiviso. Oggi l’idea è diventata realtà".

Quante siete ?

"Difficile dirlo con esattezza. Un numero preciso non c’è, ma siamo già una cinquantina di donne unite dalla voglia e dalla passione di cantare, di divertirsi, di mettersi in gioco. Sa quante di noi avrebbero voluto cantare e non hanno avuto la possibilità di farlo e ora sentono di aver realizzato un sogno. Le richieste di far parte del coro continuano a arrivare. Il nostro coro inoltre è un coro inclusivo (del resto Karen del Greco ha fatto della inclusione il suo impegno primario, ndr) aperto a tutte le donne che siano adulte"

Il vostro repertorio?

"Le canzoni melodiche che hanno scritto le canzoni del passato: dagli anni Sessanta agli Anni Novanta. Mi vengono in mente brani come “Io ho in mente te“ dell’Équipe 84, “Quella carezza della sera“ dei New Trolls. Canzoni melodiche, appunto".

Quale atmosfera vivete quando vi ritrovare al Teatro San Michele?

"Facciamo tante risate. Ci divertiamo. Siamo divise in gruppi. E non dimentichiamo che la musica è benessere e facciamo anche cantoterapia".

Vi esibirete in pubblico?

"Abbiamo i primi impegni per la primavera. A maggio, giugno ci sono le prime date ufficiali".

Cosa significa pe voi cantare?

"Per noi significa leggerezza e faremo anche esibizioni legate a eventi di solidarietà".

Come si fa a far parte del coro?

"È semplice. C’è stato il passa parola. Poi basta contattarmi al numero 392.1199846".

"Un coro fantastico", dicono le coriste che fanno parte del gruppo musicale, e che hanno un denominatore comune: divertirsi cantando e donare agli appassionati della musica emozioni e note in allegria

Maria Nudi