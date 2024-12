La Ducati ringrazia la città: "Siamo onorati"

"Siamo onorati di essere stati scelti, è un attestato che ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora meglio per il futuro, con nuove sfide da affrontare tra cui il settore, per noi ancora inesplorato, del motocross". Il ringraziamento alla città è arrivato dall’ingegner Vincenzo De Silvio (nella foto con il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti), direttore ricerca e sviluppo di Ducati, durante la consegna del XXIII premio “Barsanti e Matteucci“, di scena sabato scorso al Sant’Agostino. All’azienda motociclistica bolognese sono stati consegnati il trofeo realizzato dalla fonderia “Del Chiaro“ e la medaglia dell’università di Pisa, mentre il riconoscimento per l’innovazione, promosso in collaborazione con Bosch, è andato invece alla Erre Company di Torino.