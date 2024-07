La diva senza tempo torna in Versilia. Ornella Vanoni in dialogo con De Gregorio

La diva senza tempo, l’interprete per eccellenza, Ornella Vanoni, sarà ospite, domenica 7 alle 18, al Grand Hotel Principe di Piemonte, ad ingresso libero, con posti limitati. Per l’occasione, l’artista sarà intervistata, nel talk organizzato da Mario Bernardini, dalla giornalista Concita De Gregorio, ripercorrendo le tappe della sua carriera tra aneddoti, interventi e ricordi delle esibizioni alla Bussola di Focette, prima, e a Bussoladomani, poi, dove Vanoni, al fianco dei grandi nomi internazionali che hanno calcato il palco del “collezionista di stelle“, è stata un’assidua frequentatrice. Ed è proprio da quel “Collezionista di stelle“, il documentario, presentato in anteprima al Festival di Roma, trasmesso in prima visione su Rai Tre e ora visibile su RaiPlay, e diretto dal regista Andrea Soldani, in presenza all’incontro, che durante la serata saranno proiettate spezzoni di video e di immagini d’epoca per rievocare il capitolo, forse, più significativo della Versilia, come capitale della musica, e delle più grandi star, nazionali, così come del mondo.