La creatività dell’ex maestra conquista Sgarbi

Poetessa, romanziera, disegnatrice. Capace di catturare anche l’attenzione del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Anna Maria Poggi, 77 anni – e per 40 storica maestra alle elementari Carducci – mette a segno un altro traguardo: ha infatti pubblicato il libro di poesie "Oltre" che vanta la prefazione di Sgarbi e che sottolinea l’emozionante bellezza delle imprevedibili dinamiche della vita. Il volume, edito da Cicorivolta edizioni di Paolo Brunelli, fa parte di una trilogia avviata con "Caos" (vincitore del premio Pontremoli per poesia e immagine) assieme a Alfredo Ferrone e che proseguirà poi con il terzo libro "Infinito". Versatile nello scrivere quanto nel disegnare, la creatività dell’ex maestra Poggi non è passata inosservata. "Quando ho inviato al professor Sgarbi alcuni miei lavori – racconta – è rimasto colpito dalla Via Crucis da me disegnata. Una passione ereditata da mamma Giovanna Maremmani che era un’abile ritrattista. Per me utilizzare segni e colori è un modo per liberare tutto ciò che ho dentro e dialogare anche con la natura". Un estro iniziato già ai tempi della cattedra alle Carducci quando la classe della maestra Poggi conquistava premi per il mosaico, e quando lei stessa era promotrice delle mascherate scolastiche al Palasport negli anni Ottanta, di cui molti ancora ricordano i meravigliosi abiti da Matrioska. Anna Maria Poggi da sempre infatti mette a disposizione le sue capacità per evidenziare l’attaccamento al paese e da una decina di anni è l’autrice della poesia sul santino a Sant’Ermete. "Una delle più recenti soddisfazioni – confida – è stata nel 2022 quando, assieme a Ferrone, sono stata contattata per realizzare le illustrazioni per realizzare un’edizione speciale di Pinocchio".

Fra.Na.