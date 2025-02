La conferenza dei sindaci: "Oltre un anno senza riunirci. E senza neppure una guida"

"La Conferenza Aziendale dei Sindaci, che comprende le province di Lucca, Massa, Pisa e Livorno, non si riunisce da oltre un anno, esattamente dal 5 settembre 2023, e da oltre 8 mesi non ha un presidente in carica. Le conseguenze di tale situazione sono significative, sia sul piano della governance sanitaria che sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini". Questa la denuncia del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che ieri (martedì 18 febbraio) ha scritto al presidente della Regione Toscana, all’assessore alla Sanità e ai vertici della Asl, sollecitandone la convocazione.

La Conferenza Aziendale dei Sindaci, lo ricordiamo, è un organo di fondamentale importanza nella governance del sistema sanitario regionale della Toscana: è composta dai Presidenti delle Conferenze zonali integrate e dai Presidenti delle Società della Salute comprese nell’ambito territoriale della Azienda USL Toscana Nord Ovest: ovviamente sindaci di altrettanti territori. Il presidente viene scelto fra i Presidenti delle medesime Conferenze Zonali integrate o fra i Presidenti delle Società della Salute. L’ultimo è stato Sergio Di Maio, ex sindaco di San Giuliano Terme, non più in carica dal giugno scorso.

"In Toscana, soprattutto – sottolinea il primo cittadino – la Conferenza Aziendale dei sindaci, rappresenta un modello di governance territoriale avanzato, che garantisce la partecipazione attiva dei territori nella gestione della sanità. Grazie a questo strumento, si promuove un sistema sanitario più vicino ai cittadini, più efficiente e capace di rispondere alle esigenze locali. Ha avuto ad esempio un ruolo chiave nella gestione della pandemia nel coordinamento fra Regione e Comuni".

La Conferenza, infatti, mette in atto un coordinamento efficace tra enti locali e sanità pubblica: ha potere di indirizzo consultivo e propositivo, e il suo parere è richiesto su temi strategici in ambito socio sanitario. "I temi del Governo e della necessaria riorganizzazione del nostro sistema socio sanitario – continua Del Ghingaro - si ripropongono oggi con estrema necessità e in tutta la loro complessità in termini di analisi e proposte programmatiche, risorse economiche e professionali, ottimizzazione dei servizi integrati, investimenti, obiettivi di miglioramento continuo, collaborazioni multilivello.

I singoli Comuni, le Conferenze dei Sindaci zonali ed integrate, si adoperano per cercare soluzioni adeguate alle esigenze in divenire delle proprie comunità". "In questo contesto, la mancata convocazione della Conferenza Aziendale è un problema serio – aggiunge il sindaco - che mina la trasparenza, il controllo e la qualità della sanità locale. Comporta non solo un congelamento delle riforme attese, ma un totale scollamento con le realtà territoriali che proprio sul mondo socio sanitario hanno maggiore capacità di incidere positivamente portando una visione concreta e continuamente monitorata".

"Mi auguro – conclude Giorgio Del Ghingaro – che si provveda quanto prima a ripristinarne il corretto funzionamento: la conferenza aziendale è una strumento di indirizzo politico e gestionale di fondamentale importanza che non può essere sottovalutato".

