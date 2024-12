La compagnia dei Guitti porta in scena "Museion"

La compagnia de "I guitti dell’Uovo di Colombo" va in trasferta a villa Bertelli, a Forte dei Marmi, per regalare un piacevole pomeriggio artistico, domani alle 17. Lo spettacolo si intitola “Museion”, ed è scritto e diretto da Vera Giagoni. Una peice originale, dove partendo dall’Ombra della sera etrusca, si arriva fino all’arte novecentesca. Statue parlanti che raccontano la loro storia per far riflettere e divertire sulle grandezze e i limiti degli esseri umani. Musiche originali di Patrizia Pieraccini, assistenza tecnica di Riccardo Panzera. In scena, Maria Pia Barsotti, Ilde Bigicchi, Lori Bottari, Pier Paolo Caffaratti, Ilaria Casagrande, Elena Di Giorgio, Laura Domenici, Walter Fabbri, Sofia Guerrieri, Giovanni Maria Guidi, Luciana Madrigali, Dario Murazzi, Mariella Orsi, Michele Petrucci, Massimo Todaro, Silvia Tomei. Lì’ingresso è libero, per prenotazioni 0584-787251.

