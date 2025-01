La città piange la mitica Norma. Fece la storia del commercio

Se tutti i pietrasantini alzassero la mano si farebbe prima a contare quelli che non sono mai entrati al bar ristoro “da Norma“, all’angolo tra via Tonfano e via Molise. In quei locali si è fatta la storia del commercio marinello e il merito è anche e soprattutto di Norma Simi (nella foto), che ha chiuso gli occhi il 1° gennaio all’età di 93 anni lasciando in eredità il suo esempio e la sua professionalità. Ma anche frasi memorabili, come il classico "caffettino bimbo/a?" a chiunque varcava la soglia del bar, specializzato anche in tabaccheria e pranzi di lavoro.

Norma, che abitava proprio a fianco dell’attività, l’aveva tirata su insieme al compianto marito Roberto e la gestì per circa mezzo secolo fino al dicembre 2012, quando decise di godersi la meritata pensione dopo una vita intera da instancabile lavoratrice. Dall’anno successivo il timone è passato nelle mani di Pietro e di Alessandra e Monica, ossia due delle tre nipoti di Norma. Oltre a loro, Norma lascia anche le due figlie Zuele ed Elisabetta e l’altra nipote Laura. Resta una lunga scìa di ricordi legati alla “Norma di Mingo“, nomignolo che le era stato assegnato per la marca di caffè a cui si riforniva. "Accoglieva tutti col sorriso: se n’è andato un altro pezzo di Tonfano", hanno scritto ieri sui social diverse persone. I funerali si svolgeranno stamani alle 10 alla la chiesa di Macelli.

d.m.