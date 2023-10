"La città è pronta ad ospitare l’invasione dei Comics, e non solo"

L’arrivo dei Comics, e dei Games, a Viareggio, nell’ambito di uno scambio culturale tra il mare e le mura cominciato un anno fa con la sfilata della mascherate del Carnevale a Lucca, viene accolto con entusiasmo dagli appassionati del mondo fantasy, ma anche dalle categorie delle città.

Esprime massima soddisfazione Piero Bertolani, presidente di Confcommercio Viareggio, per l’imminente “sbarco” in città – per la prima volta nella storia – della manifestazione Lucca Comics & Games che sarà ospitata in piazza Mazzini con pop-up store di 400 metri quadrati che sarà inaugurato sabato, alle 18. Un padiglione, ad ingresso gratuito, che accoglierà gadget introvabili, realtà aumentata, fumetti, manga giapponesi, ma anche la scuola di disegno, i giochi da tavolo.

"Un atto importante – afferma Bertolani –, che segna un altro prezioso passo in avanti nella sinergia intrapresa dalle amministrazioni comunali di Lucca e Viareggio e dai rispettivi territori. Lo scorso febbraio il nostro celebre Carnevale ha sfilato sulle Mura e adesso ecco l’arrivo in città di una delle due manifestazioni simbolo di Lucca, che salutiamo con estremo piacere".

"Il legame fra Viareggio e i Comics – prosegue ancora Bertolani – esisteva già da tempo dal punto di vista ricettivo, visto che molti spettatori del festival alloggiano abitualmente nelle strutture alberghiere viareggine e dell’intera Versilia. E l’allestimento sul Belvedere delle Maschere di questo nuovo stand, che aprirà i battenti peraltro in anticipo rispetto a quelli di Lucca, va a rendere ancora più saldo questo legame".

"Da parte nostra – chiude il presidente di Confcommercio Viareggio –, nel salutare l’arrivo dei Comics, auspichiamo che questo clima di collaborazione fra le amministrazioni comunali prosegua e cresca ulteriormente, con vantaggi per entrambi i territori in termini di eventi, promozione, turismo e cultura".