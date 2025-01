La Ceragiola fa centro: "Raccolta rifiuti già al top in meno di venti giorni"

In meno di venti giorni dall’inaugurazione, il centro raccolta rifiuti alla Ceragiola (nella foto il taglio del nastro) ha registrato un altissimo numero di utenti. L’area Ersu, dedicata al conferimento delle utenze domestiche, è stata punto di riferimento per tanti cittadini e l’assessore all’ambiente Michele Silicani già pensa ad un futuro ampliamento del servizio aggiungendo un punto del riuso.

"Il nuovo impianto, realizzato grazie ai fondi del Pnrr – commenta infatti l’assessore – permette il conferimento di alcuni rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere ritirati con l’ordinario porta a porta. Questo facilita, al tempo stesso, la raccolta differenziata spontanea. Infatti c’è chi ha conferito toner, residui di piccole ristrutturazioni casalinghe, mobili e anche capi d’abbigliamento". Un servizio talmente comodo e prezioso che, in base a quanto sostiene Silicani, è gettonato anche tra coloro che non sono residenti nel territorio seravezzino. "Molti utenti – prosegue infatti l’assessore – sono arrivati da Stazzema ma anche da Strettoia e Vallecchia. Questo è significativo per comprendere l’utilità di un servizio che è gratuito, non ha limiti massimi di conferimento e può garantire la presenza di personale pronto ad agevolare la consegna. Ovviamente uno degli obiettivi è quello di arginare in questo modo gli abbandoni di rifiuti sulla montagna seravezzina. Un altro traguardo – anticipa Silicani – sarà quello di spingere sempre di più nella direzione di un’economia circolare. Ecco che quando verrà realizzato il by-pass che collegherà la fognatura tra Corvaia, Mignano e Ripa sarà possibile eliminare l’attuale vasca del depuratore e allargare l’area del centro di raccolta della Ceragiola in modo da dedicare uno spazio al riuso, mettendo a disposizione oggetti o abbigliamento per chi ne ha necessità".

Un servizio che l’assessore all’ambiente, pertanto, promuove senza mezzi termini. "È un progetto ambizioso – conclude – ma già nelle idee lungimirante a livello etico e fondamentale per una cultura ambientale, e sempre più concreto alla luce dell’ottimo riscontro di utenti che in pochi giorni abbiamo avuto nella nuova area, che è una delle più ampie della Versilia e con una dinamicità di attività ciclica veramente all’avanguardia".