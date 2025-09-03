La casina dell’acqua è fuori uso

La casina dell’acqua, che si trova alla Badia, è fuori uso da parecchio tempo.

Le code di persone ai Frati, alla casina lungo la Provinciale dimostrano quanto sia importante e necessario questo servizio per i cittadini.

A denunciarlo è Cinzia Romboni (FdI), ma sono anche le moltissime famiglie che ogni giorno vi fanno rifornimento di acqua con bottiglie e contenitori soprattutto all’impianto sito nel parcheggio della Badia, vicino al centro storico.

Specie nelle ultime settimane, e maggiormente nella bella stagione e con il caldo trascorso, l’approvvigionarsi alle casine dell’acqua è divenuto indispensabile per chi voglia utilizzare giustamente l’acqua pubblica anche gassata senza doversi comperare le bottiglie confezionate con un risparmio notevole.

Sono due settimane e più purtroppo che, per un problema elettrico, la casina alla Badia, quella più usata in generale nel capoluogo, non funziona e pare che la ditta della manutenzione non sia ancora pronta ad intervenire per aggiustare il guasto.

Sono tre le casine dell’acqua, compresa quella a Capezzano vicino alle scuole e in estate, in special modo, sono molto utilizzate.

L’appello dunque è al Comune perché possa far risolvere velocemente questo disservizio.