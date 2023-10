La capitale del lifestyle easy rider. A Lido si (ri)accendono i motori

Dopo il successo della prima edizione, da domani a domenica Lido di Camaiore torna a essere la casa di Wheels and Waves Italy, Il più celebre evento internazionale di cultura e lifestyle motociclistico ha infatti confermato la Versilia per l’unica edizione al di fuori della tradizionale sede francese di Biarritz. Fra le anticipazioni, la presenza dei brand più prestigiosi: Breitling, Persol, Lightning Bolt e Honda si aggiungono a Triumph Motorcycles, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Metzeler e Moto Guzzi, già protagonisti di Wheels and Waves Italy 2022.

Grazie al patrocinio del comune di Camaiore si ingrandisce il tradizionale Villaggio del Parco Bussoladomani, costantemente animato dalla musica dal vivo e dallo skate contest Hit The Deck, oltre che dall’esposizione delle più belle special italiane e delle opere d’arte motociclistica nella Artride, quest’anno aperta per tutto il weekend con le tende militari degli espositori e le aree food & beverage. A questi si aggiungono gli spazi più ampi dedicati all’avvincente Wall of Death e all’Artride, l’esposizione che esprime l’ispirazione e lo spirito di Wheels and Waves attraverso gli artisti, i fotografi, i costruttori indipendenti e gli esponenti più in vista della cultura e del lifestyle moto da tutto il mondo. Intorno al villaggio saranno allestiti i parking moto e l’area per i test ride.

Il tradizionale Artride Party darà il via al programma questa sera. Domani si alzerà la bandiera a scacchi del Vintage Rally Enduro, sul fettucciato della spiaggia di Lido: “sand & fun” assicurato per i 70 partecipanti che iscriveranno la loro enduro a carburatori nelle classi Pre 1975, Pre 1985 e Pre 1995. Sabato, il flat track El Rollo si trasferirà sul nuovo terreno appositamente preparato in via del Magazzeno: il party collettivo della derapata sull’ovale di short track sarà riservato ai 40 piloti iscritti nelle quattro categorie Pre 1950, Vintage Pre 1975 entro 750 cc, Post 1975-1990 entro 750 cc e Inappropriate. El Rollo non è una competizione ma chiunque, esperto o debuttante, può provare il gusto di conquistare una delle manche in programma, o togliersi la soddisfazione di andare a podio. Sempre in via del Magazzeno, domenica va in scena lo spettacolo di The Race Of The Lords, suggestiva gara di velocità e abilità per i piloti delle motociclette vintage Pre 1950, di ogni marchio e cilindrata. Il contest Surf Log godrà di una finestra di una decina di giorni per meglio intercettare le onde della “West Coast italiana”.

L’acquisto dell’E-pass, l’iscrizione agli eventi racing e tutte le informazioni sono disponibili online su wheels-and-waves.comitalie.