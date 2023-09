La burocrazia e il buon senso Il prof di scienze trasferito altrove La cattedra era occupata... da lui

Quando la cieca burocrazia supera il buonsenso. La vicenda riguarda un docente di scuola superiore , Daniele Toscano, ben noto a Viareggio anche come interprete delle canzoni del Carnevale. Il professore di scienze è costretto a cambiare scuola perché il posto è già occupato da se stesso. Incredibile, ma vero. Ecco i fatti: Toscano entra di ruolo nella scuola superiore superando un concorso bandito nel 2016 per il quale non era richiesta preventiva abilitazione. La sua prima sede nel 2019 sarà il liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio, dove non solo si trova benissimo, ma diviene subito un punto di riferimento per gli studenti e per la scuola stessa. Nel frattempo chi non aveva superato il concorso, pur in possesso di abilitazione, fa ricorso.

I tempi della giustizia amministrativa sappiamo quanto siano lenti, ma arriva una prima sentenza favorevole agli immessi in ruolo. I ricorrenti però non si danno per vinti e si rivolgono al Consiglio di Stato. Intanto nel 2020 viene bandito un nuovo concorso e Daniele Toscano si presenta di nuovo, temendo che il ricorso possa magari essere accolto, cosa che lo avrebbe fatto decadere dal ruolo. Il bando è del 2020, ma gli orali si concludono ad aprile 2023. Il professore viareggino è soddisfatto perché dei 2900 candidati solo in 26 sono passati dallo scrito all’orale e lui rientra nel numero. Vince dunque di nuovo il concorso pubblico, ma questa che dovrebbe essere una gioia diventa un ‘incubo’. Sì perché essendo trattato come un ‘neo’ immesso in ruolo, e non come un docente che ha semplicemente acquisito un nuovo titolo, come sarebbe logico, non può mantenere il suo posto di docente di scienze al liceo scientifico...perché il posto è occupato da lui stesso, non risulta vacante, quindi deve scegliere un’altra scuola. A niente serve il buon senso, l’intervento del sindacato, quello della dirigente scolastica, Silvia Gori, che cerca in tutti i modi una soluzione per poter mantenere il docente nell’organico, oltretutto il professor Toscano nella scuola riveste la funzione di animatore digitale, si occupa dell’orientamento in entrata dalle scuole medie, insomma, oltre a dover lasciare le sue classi ha anche incarichi importanti, per i quali si dovrà trovare subito un sostituto.

Si mobilitano gli insegnanti di scienze, il Collegio docenti appena riunito il primo settembre e messo a conoscenza del fatto redige subito un documento a sostegno del collega: "La correttezza formale della decisione ha prodotto solo effetti negativi. In primis per gli studenti, il cui interesse dovrebbe essere primario, che perderanno la continuità didattica. Poi per il Liceo Barsanti e Matteucci in cui il professor Toscano ricopriva vari ruoli fondamentali per il funzionamento della scuola, come l’animatore digitale, o il responsabile dell’orientamento in entrata e responsabile del laboratorio di Scienze Naturali". Niente da fare: Toscano dovrà passarre all’Itc, mentre la sua cattedra allo scientifico verrà data a supplenza annuale.