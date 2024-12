La buona cucina. Il laboratorio con Mainardi

Torna nel week end “Il Natale della Versiliana” la nuova iniziativa della Fondazione Versiliana con cui per la prima volta il parco culturale di Marina si è aperto al pubblico anche in inverno. Trasformata in uno scenario fiabesco, adornata di mille luci, installazioni luminose e musica in filodiffusione, La Versiliana apre i cancelli ogni fine settimana per il periodo delle feste con eventi per le famiglie e con i talk show. La Green House della Versiliana si trasforma anche domani dalle 16.30 in un cinema nel bosco, accogliente e riscaldato, dove i piccoli e le famiglie assistono al secondo appuntamento di Cinemerenda con la proiezione del film “Lo Schiaccianoci e i quattro regni” . La Fondazione guidata da Paola Rovellini, ha pensato a tutto: oltre alla proiezione sarà offerta la merenda per i bambini mentre gli adulti potranno rilassarsi con un aperitivo natalizio. Un evento che unisce cinema, convivialità e il fascino del Natale nella pineta incantata della Versiliana. Domenica mattina alle 11.30 è in programma un laboratorio per gli amanti della cucina e della buona tavola. Ospite d’onore Andrea Mainardi (foto) chef, food creator, figura di spicco del panorama gastronomico italiano e volto della tv. Amatissimo dal pubblico, lo chef porterà lo stile creativo ed il suo estro in cucina: nel corso del laboratorio “Due ricette per le feste” proporrà due specialità esclusive da gustare assieme. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire trucchi e consigli per preparare piatti perfetti per sorprendere gli ospiti durante le festività, in un clima di convivialità e divertimento. Il laboratorio si svolgerà nella Green House della Versiliana.