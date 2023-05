"La Bottega chiude Si perde l’identità"

Esprime amarezza l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi per l’annunciata cessazione dell’attività delle Botteghe della Cartapesta al Piazzone.

"Un dispiacere enorme leggere che, dopo ben 18 anni di attività, chiuderà a fine mese ‘Le botteghe della cartapesta’ – comincia il parlamentare FdI – un’attività che da due decenni porta l’arte viareggina fuori dai confini regionali e non solo. E l’amarezza non è solo per le persone che lì avevano un’occupazione, ma anche perchè con loro se ne va uno dei laboratori simbolo della nostra città, dove menti e mani creative davano vita ad oggetti creati con il materiale simbolo del nostro carnevale, la cartapesta appunto. Un laboratorio ‘aperto’ che aveva anche uno scopo sociale, dato che la cooperativa nei primi anni aveva impegnato anche disoccupati e diversamente abili. Sicuramente la crisi dovuta alla pandemia ha contribuito a far propendere per la decisione finale, resta la tristezza di perdere davvero un altro importante tassello di identità viareggina".