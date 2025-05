La biblioteca accoglie i bimbi nati nel 2024

Letture animate, momenti di conoscenza riservati ai genitori, piccoli omaggi e una festicciola finale. Oggi alle 17,30 la biblioteca comunale "Carducci" darà il suo simbolico abbraccio a bambine e bambini nati nel 2024 e residenti a Pietrasanta. Sono una cinquantina gli inviti mandati nelle scorse settimane ai piccoli e alle loro famiglie per questa giornata di "benvenuto" organizzata nell’ambito del percorso "Pietrasanta, città che legge 2024-2026". L’obiettivo infatti è avvicinare bambini e genitori alla lettura e ai servizi e iniziative che la biblioteca offre ai propri frequentatori fin dalla più tenera età. "Negli ultimi anni la nostra biblioteca si è affermata come centro ’scambiatore’ di cultura – sottolinea il sindaco Alberto Giovannetti – superando la visione del semplice luogo dove si consultano o prendono a prestito i libri e proponendosi come fucina condivisa di idee, esperienze e occasioni di crescita individuale e di comunità. È ormai un perno del sistema-cultura di Pietrasanta e sarà un ‘alleato’ strategico anche per la candidatura della città a capitale italiana dell’arte contemporanea 2027".

Ai saluti del sindaco seguiranno l’intervento della pediatra Patrizia Seppia sul progetto "Nati per Leggere", rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, la lettura del libro illustrato "Che cos’è un bambino" di Beatrice Alemagna, creato per essere sfogliato insieme da bambini e genitori (sarà donato insieme alla tessera della biblioteca) fino al rinfresco nel Giardino Barsanti L’iniziativa sarà ripetuta a settembre con i nuovi nati tra la fine del 2024 e il 2025.