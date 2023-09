Istituti comunali: 200 mila euro di interventi

Un’estate di lavori per le scuole di Viareggio: oltre 200mila euro sono stati investiti dal Comune per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fra intonaci, tubature e giardini completamente rinnovati. A darne notizia è il sindaco Giorgio Del Ghingaro che in questi giorni, attraverso i social, ha informa i cittadini dei vari interventi in corso in città.

"Gli interventi – aggiunge l’assessora all’istruzione, Sandra Mei – sono stati programmati tutti nella stagione estiva in modo da concludersi al termine delle vacanze: al rientro i ragazzi e il personale, docente e non, troveranno spazi sani, belli e soprattutto sicuri". Nel dettaglio, alla scuola Jenco sono andati 5.500 euro per la sicurezza e l’impianto antiincendio, 4.600 euro al Grillo Parlante per gli scarichi della cucina, 6.200 per la primaria Puccini di Torre del Laco per il ripristino della gronda. E ancora: una recinzione nuova per la primaria Marsili (700 euro), e 2500 euro per il ripristino del muro di cinta assai datato della scuola d’infanzia Aquilone. Mille euro per le tubazioni alle Motto, 5mila per le gronde della scuola d’infanzia Darsena, 7mila euro, per intonaci e gronde dell’asilo nido Snoopy, 3mila per l’ingresso delle Piagentini.

I lavori più importanti sono stati alla Don Sirio Politi per il recupero della facciata (10mila euro), 11mila euro per la palestra della media Viani, 15.300 per gli scarichi delle Basalari, 22mila euro per le infiltrazioni e i lavori sulle gronde della scuola d’infanzia Borgo 2. Infine 32 mila euro per l’ingresso del Melograno, 39mila euro per la sostituzione del controsoffitto della scuola elementare Sbrana, e 47mila euro per il giardino delle Morganti, con posa di verde, irrigazione e tappeto anti trauma per l’area giochi. "E’ stata una bellissima estate – conclude l’assessora – abbiamo avuto eventi, musica, sole e divertimento. Adesso è l’ora di tornare al lavoro: buon rientro in classe a tutti, al personale docente e non, che tanta passione mette nel proprio lavoro, e ai ragazzi, ai quali rivolgo un grande in bocca al lupo, mio e da parte di tutta l’amministrazione comunale".