Ira Furstemberg. La principessa della mondanità

La gioventù a Villa Agnelli e le lunghe notti in Capannina. Anche la Versilia ricorda la principessa Ira von Furstenberg scomparsa a 83 anni, figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella dell’ex presidente della Fiat Gianni che ha trascorso gran parte delle sue vacanze proprio sulla costa. Modella e attrice, la bellissima Ira da giovanissima si divideva tra i soggiorni a Villa Fürstenberg, sul Terraglio, e Forte dei Marmi dove soggiornava a Villa Costanza dimora degli Agnelli (oggi Augustus Resort). Un legame mai abbandonato anche quando l’Avvocato decise di vendere quell’immobile simbolo dell’amore di sua mamma Virginia con Curzio Malaparte. C’è infatti chi ancora ricorda la biondissima e statuaria Ira arrivare a Pietrasanta negli anni Sessanta per seguire un matrimonio illustra celebrato in Duomo. La principessa del jet set non ha mai mancato di collegare le sue frequentazioni nella Capitale con la villeggiatura fortemarmina. Delle sue notti mondane ricorda anche il marchese Giuseppe Ferrajoli, nobile romano e presenza immancabile delle estati versiliesi. "Per lavoro è stata molto anche fuori dall’Italia – racconta – ma non potrò dimenticare quella sera in cui arrivò davanti alla Capannina col suo secondo marito, il famoso playboy brasiliano Francisco Matarazzo Pignatari, parcheggiando fuori dal locale una grossa cabriolet americana. Lui aveva in testa delle vistose piume colorate da indiano d’America".

Fra.Na.