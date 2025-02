Accertamenti dell’autorità giudiziaria, circolazione dei treni sospesa tra Viareggio e Firenze

Massarosa, 19 febbraio 2025 – Dopo il caos di stamani a Prato, un’altra persona potrebbe essere stata investita sulle ferrovie toscane. Intorno alle 19,50 di oggi, l’allarme è scattato intorno a Massarosa, sulla linea che collega Firenze a Viareggio.

E’ stato immediatamente richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria, in linea con le normative vigenti. La circolazione dei treni è stata quindi immediatamente sospesa per consentire le operazioni delle forze dell’ordine. Si parla di investimento di persona, ma per il momento non arrivano conferme. L’ipotesi è che possa trattarsi di un falso allarme.

Notizia in aggiornamento