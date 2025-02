Muore investito sui binari, molti treni cancellati: caos e disagi nelle stazioni

Prato, 19 febbraio 2025 – Gravi disagi per pendolari e viaggiatori nella mattina di oggi, 19 febbraio. Intorno alle ore 06 un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno sui binari vicino alla stazione di Prato Porta al Serraglio. Dovrebbe trattarsi di un gesto estremo. Sul posto è stato richiesto l’immediato intervento dell’autorità giudiziaria e dei soccorritori. Si registrano numerose cancellazioni per i treni in linea. Come si legge sul sito di Trenitalia, la circolazione tra Prato e Pistoia è stata sospesa.

Autolinee Toscane fa sapere che a causa del “momentaneo blocco alla circolazione sulla tratta ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia, in accordo con la Regione Toscana, i possessori di titolo ferroviario potranno utilizzare i bus extraurbani di linea di At che collegano le tre città. L’utilizzo dei titoli di viaggio di Trenitalia sui bus di Autolinee Toscane, solo in quella tratta, rimarrà valido fino al termine del blocco della circolazione”.

Tutti i treni cancellati

Questo l’elenco dei treni cancellati (in aggiornamento):

Ore 08:23

- Effettuato treno straordinario TR 18660 (FIRENZE SMN -PISTOIA) ore 09.08 con fermate di FIRENZE RIFREDI, SESTO, PRATO C.LE, PRATO P.SERRAGLIO e PISTOIA

- TR 18502 (PISTOIA - VIAREGGIO) cancellato da LUCCA a VIAREGGIO

- TR 18507 cancellato da VIAREGGIO a LUCCA

- TR 18488 (FIRENZE SMN -PISA C.LE)cancellato da LUCCA a PISA C.LE

- TR 18489 (PISA C.LE -FIRENZE SMN) cancellato da PISA C.LE a LUCCA

- TR 18669 (PISTOIA- FIRENZE SMN) rieffettuato

Ore 07:48

- TR 18660 (FIRENZE SMN-PISTOIA) cancellato

- TR 18669 (PISTOIA -FIRENZE SM) cancellato

Ore 07:40

- TR 18508 (FIRENZE SMN- VIAREGGIO) cancellato da FIRENZE SMN a PISTOIA

Ore 07:32

- TR 18505 (VIAREGGIO-FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a FIRENZE SMN

Ore 07:26

- TR 18503 (VIAREGGIO -FIRENZE SMN) soppresso da PISTOIA a FIRENZE SMN

- TR 18466 (FIRENZE SMN-PISTOIA) cancellato

- TR 32138 (CHIUSI C.T. -PISTOIA) cancellato da PISTOIA a PRATO

- TR 18665 (PISTOIA - FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE

Ore 07:11

- TR 18463 (LUCCA -FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE

- TR 18462 (FIRENZE SMN -LUCCA) cancellato da PRATO C.LE a PISTOIA

- Prevista corsa BUS da PRATO C.LE a PISTOIA in partenza alle ore 07.10 (1BUS)

- Prevista corsa BUS da PRATO C.LE a PISTOIA in partenza alle ore 07.15 (2BUS)

- Prevista corsa BUS da PISTOIA a PRATO C.LE in partenza alle ore 07.15 (1BUS)

Ore 07:07

- TR 34202 (AREZZO- PISTOIA) cancellato da PRATO C.LE a PISTOIA

- TR 18663 cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE

- TR 18661 (PISTOIA - FIRENZE SMN) cancellato

- TR 18504 (FIRENZE SMN- VIAREGGIO) cancellato da FIRENZE SMN a PISTOIA

- TR 18461 (LUCCA -FIRENZE SMN) retrocede a PRATO BORGO NUOVO

Ore 06:43

- TR 18656 (FIRENZE SMN- PISTOIA) cancellato

- TR 18823 (PISTOIA - FIRENZE CM) cancellato

- TR 18501 (VIAREGGIO - FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a FIRENZE SMN

- TR 18502 (FIRENZE SMN-VIAREGGIO) cancellato da FIRENZE SMN a PISTOIA

Ore 06:35

- TR 18657 (PISTOIA -FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE

- TR 18655 (PISTOIA -FIRENZE SMN) cancellato

- TR 18460 (FIRENZE SMN-PISTOIA) cancellato

Ore 06:31

- TR 18654 (FIRENZE SMN - PISTOIA) cancellato da PRATO C.LE a PISTOIA

- TR 18659 (PISTOIA -FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE

- TR 18488 (FIRENZE SMN- PISA C.LE) cancellato da PRATO C.LE a PISTOIA

Un tabellone alla stazione di Prato che mostra i treni cancellati nella mattina di mercoledì 19 febbraio

Un’altra persona investita

Nella giornata di ieri, un’altra persona è stata investita da un treno. È successo nel primo pomeriggio del 18 febbraio al passaggio a livello di via Spartitoio. La vittima è un uomo di 68 anni. Anche in questo caso si sono registrate cancellazioni e ritardi soprattutto sulla linea che collega Pistoia con Porretta Terme.